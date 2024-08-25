Задержание Дурова ставит крест на свободе слова во Франции

Автор: Байрам Эльшадов

Во Франции свобода слова защищается статьей 11 Декларации прав человека и гражданина, которая гласит: "Свободное выражение мыслей и мнений является одним из самых ценных прав человека. Поэтому каждый гражданин может свободно высказываться, писать и печататься. Однако произошедшее вчера вечером задержание российского бизнесмена и основателя соцсети Telegram Павла Дурова поставило крест на свободе слова, являющейся одним из краеугольных камней демократического общества.

Хочется спросить - а как же хваленая французская демократия? Ведь неоднократно французские официальные лица заявляли в ответ на обращения азербайджанской стороны, что средства массовой информации Франции, а также парламентарии открыто поддерживают армянских сепаратистов и они не могут ничего сделать, поскольку так называемая свобода слова не позволяет государству вмешиваться и давать указания.

А в случае с Дуровым французские власти словно забыли обо всем. Были выдвинуты такие тяжкие обвинения, чтобы упрятать Дурова в тюрьму надолго. И всё из-за того, что Дуров отказывался предоставить коды телеграмм каналов, чтобы французские власти при желании блокировали неугодные каналы и их авторов.

Очевидно, что сегодня свобода слова во Франции перестала быть одной из самых защищенных в Европе, как это было до правления нынешнего президента Эммануэля Макрона. Французские СМИ лишились возможностей для выражения различных точек зрения и транслируют только ту повестку, которая соответствует требованиям французских властей.

В целом, свобода слова во Франции больше не является одним из ключевых принципов, на котором когда-то строилось французское демократическое общество. После задержания Павла Дурова Франция уж точно больше не вправе называться лидером в защите этого фундаментального права человека.