Делегация Израиля прибыла в Каир

Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров по сделке по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС Дмитрий Гендельман, являющийся советником офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израильская делегация прибыла в Каир", - сказал он.

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