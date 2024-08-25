https://news.day.az/world/1684075.html Делегация Израиля прибыла в Каир
Делегация Израиля прибыла в Каир
Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров по сделке по освобождению заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС Дмитрий Гендельман, являющийся советником офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
"Израильская делегация прибыла в Каир", - сказал он.
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