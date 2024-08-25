ООН обратилась к Израилю и «Хезболле»

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) и офис специального координатора ООН по Ливану призвали шиитское движение "Хезболла" и Израиль воздержаться от эскалации конфликта.

Как сообщает Day.Az, заявление опубликовано на сайте ВСООНЛ.

"Офис специального координатора ООН по Ливану и ВСООНЛ призывают всех прекратить огонь и воздержаться от дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.

ВСООНЛ опубликовало документ заявления на фоне вызывающих беспокойство событий вдоль голубой линии - границы между Ливаном и Израилем по цвету касок размещенных на ней миротворцев ООН.

В организации подчеркнули, что все структуры ООН продолжат контакты со всеми сторонами для снижения напряженности в регионе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!