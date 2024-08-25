Прокуратура Парижа сделает заявление по делу Дурова

Прокуратура Парижа, занимающаяся делом Павла Дурова, назвала дату общения с прессой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стало известно, что парижская прокуратура сделает заявление для СМИ в понедельник, 26 августа. К тому времени прокуратура уже должна избрать меру пресечения задержанному 24 августа в аэропорту Ле Бурже основателю мессенджера Telegram.

Власти Франции обвиняют бизнесмена в нежелании сотрудничать, передавать ключи шифрования сообщений и удалять запрещенный контент. По местным законам (а Дуров имеет французский паспорт) владельцу Telegram грозит до 20 лет тюремного заключения.

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