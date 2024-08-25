Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал задержание в Париже сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова посягательством на право на свободу слова и унижением для Франции и всего мира, передает Day.Az.

"Арест Дурова - это посягательство на базовые права человека на свободу слова и объединений. Я удивлен и глубоко опечален тем, что [президент Франции Эмманюэль] Макрон опустился до уровня захвата заложников как способа получения доступа к личным сообщениям. Это унижает не только Францию, но и весь мир", - написал Сноуден в X (ранее Twitter).

Напомним, 24 августа в аэропорту Ле-Бурже французскими властями был задержан основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров.

По информации французского телеканала TF1, Дуров был задержан сразу после посадки его частного самолёта. В момент задержания он был в сопровождении охранника и женщины. Утверждается, что задержание было проведено в рамках предварительного расследования по французскому ордеру на арест.

По данным СМИ, Дуров был внесён во французский список разыскиваемых лиц и прибыл во Францию из Азербайджана.

Напомним, что Дуров в 2021 году получил французское гражданство. Ему грозит 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции.