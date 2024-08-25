Дурову грозит продление ареста

Содержание арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут продлить еще на 24 часа.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник во французской судебной системе.

Уточняется, что во Франции человек может быть задержан на 24 часа, и этот срок возможно продлить один раз.

Напомним, 24 августа в аэропорту Ле-Бурже французскими властями был задержан основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров.

По информации французского телеканала TF1, Дуров был задержан сразу после посадки его частного самолёта. В момент задержания он был в сопровождении охранника и женщины. Утверждается, что задержание было проведено в рамках предварительного расследования по французскому ордеру на арест.

По данным СМИ, Дуров был внесён во французский список разыскиваемых лиц и прибыл во Францию из Азербайджана.

Напомним, что Дуров в 2021 году получил французское гражданство. Ему грозит 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции.