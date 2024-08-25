В «Хезболла» объяснили причину отложенного ответного удара по Израилю

Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла объяснил, почему ответный удар по Израилю в ответ на убийство командира движения Фуада Шукра был отложен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, выступление транслировалось в эфире телеканала "Аль-Манар".

По словам генсека движения, удар отложили, чтобы дать надежду переговорам о перемирии в секторе Газа. Кроме того план отложили из-за максимальной мобилизации Израиля и США в преддверии ожидавшегося удара возмездия.

"Ожидание ответа было частью наказания для врага", - отметил Хасан Насрулла.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!