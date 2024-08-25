https://news.day.az/world/1684112.html В «Хезболла» объяснили причину отложенного ответного удара по Израилю
В «Хезболла» объяснили причину отложенного ответного удара по Израилю
Генеральный секретарь ливанского движения "Хезболла" Хасан Насрулла объяснил, почему ответный удар по Израилю в ответ на убийство командира движения Фуада Шукра был отложен.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, выступление транслировалось в эфире телеканала "Аль-Манар".
По словам генсека движения, удар отложили, чтобы дать надежду переговорам о перемирии в секторе Газа. Кроме того план отложили из-за максимальной мобилизации Израиля и США в преддверии ожидавшегося удара возмездия.
"Ожидание ответа было частью наказания для врага", - отметил Хасан Насрулла.
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