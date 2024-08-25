В Израиле рассказали о последствиях атаки «Хезболла»

В результате атаки со стороны ливанского шиитского движения "Хезболла" не было зафиксировано попаданий по израильским военным базам.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

Также представитель пресс-службе ЦАХАЛ отметила, что ливанские ракеты и беспилотники "не смогли долететь" до базы Глилот, расположенной рядом с Тель-Авивом, которая стала целью "Хезболлы".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!