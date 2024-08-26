Неутешительный прогноз для Дурова от французского адвоката

Расследование и суд по делу сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции могут занять длительное время, не исключено, что на время следствия он будет содержаться в тюрьме.

Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил юрист, член Парижской коллегии адвокатов, руководитель докторантуры университета "Париж Декарт" Филипп де Вёль, передает Day.Az.

"Обычно содержание под стражей в полиции длится 24-48 часов, но в случае с Дуровым оно может продлиться до 72 часов, поскольку его обвиняют в пособничестве терроризму, - отметил юрист. - Возможно и предварительное заключение на время следствия по истечении этих 72 часов. Это означает, что он и дальше будет оставаться в тюрьме".

По словам де Вёля, следствие по делу может сильно затянуться. "До того, как состоятся первые слушания, может пройти два года. Вопрос в том, отпустит ли его судебная система, поместив под юридический контроль, или нет, зная, что если он покинет Францию, то уже не вернется, - сказал эксперт.

Как заметил юрист, французские власти заинтересованы в том, чтобы Дуров оставался в стране.

"Скорее всего, цель в том, чтобы удерживать его на территории Франции в тюрьме", - указал он.

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