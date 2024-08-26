Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова
В Telegram впервые прокомментировали задержание Павла Дурова.
Как передает Day.Az, в официальном заявлении мессенджера говорится:
- Telegram соблюдает законы ЕС, включая "закон о цифровых услугах" - его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.
- Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе.
- Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой.
- Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации.
- Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram с вами.
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