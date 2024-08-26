Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова

В Telegram впервые прокомментировали задержание Павла Дурова.

Как передает Day.Az, в официальном заявлении мессенджера говорится:

- Telegram соблюдает законы ЕС, включая "закон о цифровых услугах" - его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

- Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе.

- Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой.

- Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации.

- Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram с вами.