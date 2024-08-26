https://news.day.az/world/1684125.html Авианосы США остаются на Ближнем Востоке
Авианосы США остаются на Ближнем Востоке
США продлят присутствие в ближневосточном регионе двух авианосных ударных групп.
Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Ллойд Остин, сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Пентагона.
Об своем решении министр рассказал в ходе очередного разговора с главой израильского минобороны Йоавом Галантом.
"Министр подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров. Как часть этой поддержки министр приказал сохранить присутствие в регионе двух ударных авианосных групп", - сообщает военное ведомство.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре