Авианосы США остаются на Ближнем Востоке

США продлят присутствие в ближневосточном регионе двух авианосных ударных групп.

Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Ллойд Остин, сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Пентагона.

Об своем решении министр рассказал в ходе очередного разговора с главой израильского минобороны Йоавом Галантом.

"Министр подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров. Как часть этой поддержки министр приказал сохранить присутствие в регионе двух ударных авианосных групп", - сообщает военное ведомство.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!