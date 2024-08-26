Нападение боевиков в Пакистане

На юго-западе Пакистана боевики убили не менее 22 человек после того как проверили их этническую принадлежность.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.

По меньшей мере 22 человека погибли и 5 получили ранения в результате задержания боевиками нескольких автобусов, грузовиков и микроавтобусов на шоссе, соединяющем Пенджаб с Белуджистаном. Среди убитых 19 пенджабцев и 3 белуджа.

Отметим, что недавно в Пакистане автобус упал в овраг.

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