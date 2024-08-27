Задержание Дурова - символ превращения Франции в диктатуру

С тех пор, как президент Эммануэль Макрон находится у власти, во Франции существуют большие проблемы со свободой слова.

Как передает Day.Az, об этом рассказал французский политолог Бертран Шоллер.

"Макрон подверг цензуре СМИ, но не было никакого способа подвергнуть цензуре Telegram, поскольку Telegram доступен во всем мире и не имеет проблем с ограничениями, например, в США. Там он не считается опасной социальной сетью, в отличие от X, которую считают опасной многие американские демократы и на которую нападает, например, Тьери Бретон в Европе (комиссар ЕС по внутреннему рынку - ред.)", - сказал политолог.

По его словам, за атакой на Дурова стоят Эммануэль Макрон и Тьерри Бретон.

Политики пытаются свалить ответственность за происходящее на социальные сети, а арестовав Дурова, посылают сигнал Илону Маску и другим.

"Этим как бы говорится: "Вы ответственны за убийства в Англии, вы ответственны за беспорядки в Соединенных Штатах, вы ответственны за все, потому что ваши соцсети разжигают ненависть". Это делается для того, чтобы условно Марк Цукерберг думал: "В следующий раз, когда я приеду во Францию, со мной может произойти то же самое, мне лучше делать все, что он говорит, я не хочу оказаться в тюрьме", - пояснил эксперт.

Шоллер указал на отсутствие ордера на арест Дурова, выданного судьей, что указывает на то, что инициатива исходила не от судебных инстанций. По мнению политолога, решение принималось на уровне того, что во Франции называют "черным кабинетом", который следит за всеми политическими врагами. Дуров считается защитником свободы слова и сегодняшняя Европа его ненавидит, полагает эксперт.

Теперь Дурову предстоит встретиться с высокопоставленными чиновниками, которые объяснят ему, что в случае отказа от сотрудничества Telegram будет запрещен в Европе, а сам Дуров проведет остаток жизни в тюрьме, считает политолог.

Это ужасный шантаж и символ превращения Франции в диктатуру, заключил он.