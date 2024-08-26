Крупный пожар в Лондоне

В доме на востоке Лондона, Великобритания, произошел сильный пожар. Из здания были эвакуированы более 100 человек, около 225 пожарных было задействовано в тушении пожара.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лондонской пожарной службе.

По ее информации, возгорание произошло ночью в районе Дагенем в одной из квартир высотного здания. В нем располагаются как квартиры, так и офисы. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 02:44 (05:44 по Баку - ред.), и уже спустя пять минут прибыли первые расчеты. Для тушения пожара, охватившего временные леса, возведенные вокруг ремонтируемого здания, и крышу, использовались насосно-рукавные системы, подающие воду на высоту более 30 м.

Как отметили в пожарной службе, была проведена операция по эвакуации жителей горящего дома. Среди десятков людей, покинувших ночью здание, есть дети. Сейчас на месте ведется "значительная поисково-спасательная операция". Врачи сообщают, что помощь на месте была оказана двум пострадавшим, двум потребовалась госпитализация.

Пожарная служба описывает горящее здание как проблемное. В прошлом инспекторы выявили в нем большое число нарушений. Как сообщает телеканал Sky News, здание было облицовано не огнеупорной плиткой, для ее замены и были возведены леса.

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