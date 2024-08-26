Хакеры объявили Франции войну

Несколько французских государственных сайтов подверглись 25 августа хакерским кибератакам после задержания сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции. С таким утверждением выступила газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Среди целей злоумышленников издание называет государственный сайт, где публикуются действующие законы и правила, сайт Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, а также другие ресурсы. По ее информации, сайты были недоступны в течение воскресенья в результате DDoS-атак. В настоящее время доступ восстановлен лишь к части из них, убедился корреспондент ТАСС.

Газета утверждает, что кибератаки осуществили "группы хакеров, поддерживающие Дурова". Подобные атаки, предположительно, усилятся в ближайшие дни, сказал эксперт по кибербезопасности Клеман Доминго в комментарии газете.

Напомним, 24 августа в аэропорту Ле-Бурже французскими властями был задержан основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров.

По информации французского телеканала TF1, Дуров был задержан сразу после посадки его частного самолета. В момент задержания он был в сопровождении охранника и женщины. Утверждается, что задержание было проведено в рамках предварительного расследования по французскому ордеру на арест.

По данным СМИ, Дуров был внесен во французский список разыскиваемых лиц и прибыл во Францию из Азербайджана.

Отметим, что Дуров в 2021 году получил французское гражданство. Ему грозит 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции.

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