Индонезия и США проводят совместные киберучения

Военнослужащие Индонезии и Соединенных Штатов приступили к проведению ежегодных военных учений Super Garuda Shield, в ходе которых акцент будет сделан на отработке навыков обеспечения кибербезопасности. Об этом сообщило издание Nikkei Asia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, учения стартовали на военно-морской базе в Сурабае в восточной части острова Ява. В них принимают участие военные из еще девяти стран, включая Японию, Южную Корею, Великобританию и Францию, 12 стран присоединились к ним в качестве наблюдателей. Газета цитирует заявление представителя Национальных вооруженных сил Индонезии, согласно которому цель маневров заключается в "отработке концепций обеспечения кибербезопасности при наступательных и оборонительных операциях".

Как отмечает Nikkei Asia, идея проведения таких учений обусловлена ростом киберугроз в регионе. Так, в июне 2024 года кибератака на правительственный центр обработки данных повлияла на работу 44 учреждений в Индонезии, включая министерство по надзору за иммиграцией.

Маневры продлятся до 6 сентября.

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