Трамп меняет планы на дебаты с Харрис

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп допустил отказ от назначенных на 10 сентября дебатов на канале ABC с вице-президентом США Камалой Харрис, баллотирующейся от Демократической партии. Об этом сообщает Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экс-президент заявил, что он посмотрел "нелепое и предвзятое" интервью сенатора Тома Коттона журналисту канала АВС Джонатану Карлу. Выступление сенатора Трамп назвал великолепным, однако телеканал, по его словам, транслирует "фейковые новости".

"И я спрашиваю, зачем мне участвовать в дебатах против Камалы Харрис на этом канале?" - отметил кандидат в президенты.

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