На Западе заявили о провале переговоров по Газе

Переговоры Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа ни к чему не привели. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на египетских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Переговоры о возможной сделке по сектору Газа завершились без соглашения в Каире, при этом ни ХАМАС, ни Израиль не приняли несколько предложений, представленных посредниками", - приводит агентство слова ряда источников.

Напомним, что Вашингтон стремится к перемирию в Газе до выборов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!