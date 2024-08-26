Шольц обещает ужесточить нормы владения оружием

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал ужесточить правила приобретения, хранения и ношения оружия после теракта в Золингене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), где беженец из Сирии совершил нападение с ножом на посетителей фестиваля и убил трех человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны сделать все для того, чтобы такие события в нашей стране больше не происходили", - сказал канцлер во время посещения Золингена. Его выступление транслировал телеканал Phoenix. "Сейчас важно еще больше ужесточить правила обращения и владения оружием. Это должно произойти очень быстро", - заверил он. "Кроме того, мы должны сделать все, чтобы люди, которые не имеют права тут оставаться, были депортированы", - добавил Шольц. По его мнению, необходимо сократить число нелегальных мигрантов и важное значение в этих усилиях имеют проверки на границах.

"Это был терроризм против нас всех, который представляет угрозу нашему сосуществованию и нашему образу жизни", - отметил канцлер. "Это то, что мы никогда не приемлем", - подчеркнул он, призвав "быстро и жестко" наказать ответственного за теракт. Шольц посетил место нападения и возложил к созданному там импровизированному мемориалу белую розу.

Атака на гостей праздника, организованного по случаю 650-летия получения Золингеном городских прав, произошла вечером 23 августа. Погибли 67-летний и 56-летний мужчины, 56-летняя женщина. Ранения получили восемь человек.

Подозреваемый, 26-летний сириец, через 26 часов после нападения сдался полиции. Мужчина прибыл в Германию в конце 2022 года как беженец. Он арестован и находится в СИЗО. По данным следствия, он "разделяет идеологию" террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) и примкнул к группировке до 23 августа.

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