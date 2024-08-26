Польша может стать восточным лидером ЕС

Польша может стать лидером восточного фланга Евросоюза, объединив страны Центральной Европы, государства Скандинавии и прибалтийские республики за счет продвижения необходимости наращивать оборонные возможности ЕС для противостояния России. Об этом говорится в материале издания Politico, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в публикации, Варшаву и ее партнеров объединяет "чувство общей цели". Politico включило в указанную группу Польшу, Чехию, Румынию, а также государства Скандинавии и страны Балтии. Газета сообщает со ссылкой на дипломатические источники, что представители этих государств "сверяют свои позиции" перед встречами лидеров ЕС в Брюсселе.

"У нас есть своего рода Европа без лидера. У нас пустота в центре европейской политики. И это, конечно, очень необычная возможность", - отметил глава варшавского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Петр Бурас. По его словам, за французским президентом Эмманюэлем Макроном "не следуют другие", а канцлер ФРГ Олаф Шольц является "очень слабым лидером".

"Теперь [позиции] этих стран в гораздо большей степени совпадают по важным политическим вопросам, а безопасность и [противодействие] России являются основой этого нового альянса", - подчеркнул представитель ECFR. При этом политолог признал, что премьер-министру Польши Дональду Туску все еще "очень трудно добиться чего-либо на европейском уровне без полной поддержки Германии и Франции".

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