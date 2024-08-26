ЕС призвали прекратить сотрудничество с Израилем

Порядка 60 правозащитных организаций призвали Европейский союз (ЕС) прекратить сотрудничество с Израилем из-за конфликта в Газе и угрозы для журналистов в регионе. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Наши организации обращаются к Европейскому союзу с просьбой принять меры в связи с беспрецедентной угрозой от израильских властей для журналистов (...) Это является частью широко распространенных и систематических нарушений, совершаемых израильскими властями в секторе Газа, на Западном берегу, в Израиле и в других местах", - отмечается в заявлении к главе Европейской дипломатии Жозепу Боррелю и комиссару по торговле Валдису Домбровскису.

Обращение было подписано, в частности, организацией "Репортеры без границ" и журналистскими объединениями ряда стран. Среди возможных конкретных мер они предлагают приостановить договор об ассоциации Израиля с европейским сообществом.

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