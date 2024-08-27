Страховка становится проблемой для австралийцев из-за новых рисков

Страхование жилья становится недоступно для все большего числа австралийских домохозяйств, поскольку возросшие климатические угрозы приводят к росту страховых взносов. Это может поставить под угрозу ипотечные кредиты на миллиарды долларов.

Как сообщает Day.Az, согласно отчету Института актуариев, по состоянию на март 2024 года 15 процентов австралийских домохозяйств испытывали стресс из-за нехватки средств на страхование жилья, что определяется как необходимость выплачивать страховые взносы, превышающие их доход за четыре недели. Это эквивалентно 1,61 млн домохозяйств, тогда как год назад число домохозяйств, столкнувшихся с проблемой нехватки жилья, составляло 1,24 млн.

Рост расходов на страхование привел к росту инфляции в Австралии, и есть признаки того, что некоторые домовладельцы больше не могут позволить себе защищать свои дома из-за рисков, связанных с климатом, и высоких затрат на строительство.

"К сожалению, мы ожидаем, что это продолжится из-за общего увеличения риска стихийных бедствий, связанных с изменением климата, что продолжит оказывать растущее давление на страховые выплаты", - сказал ведущий автор отчета Шаранджит Паддам.

По данным Института, домохозяйства, столкнувшиеся с наиболее серьезными проблемами с доступностью жилья, по состоянию на март имели непогашенные ипотечные кредиты на сумму около 38 млрд долларов, что составляет 3 процента от всех активов по ипотечным кредитам.

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