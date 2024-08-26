Глава МАГАТЭ о рекордном масштабе ядерной гонки

Ядерная гонка достигла рекордных масштабов, и современный режим нераспространения находится под угрозой из-за противоречий между Россией и Китаем с США и конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают беспрецедентное давление на Договор о нераспространении ядерного оружия, подписанный в 1968 году и направленный на ограничение развертывания мирового ядерного арсенала", - рассказал глава международной организации.

Гросси подчеркнул, что нарушению международной ядерной безопасности способствуют прямые обсуждения мировыми лидерами планов по дальнейшей разработке и наращиванию атомных вооружений.

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