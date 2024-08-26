В США заявили об устаревании ядерного арсенала страны

Арсенал ядерных ракет армии Соединенных Штатов, а также сопутствующая инфраструктура сильно устарели и требуют обновления. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Пентагон оценивает затраты на модернизацию сотен пусковых шахт для ракет с ядерными боеголовками в $141 млрд. Также отмечается, что замена межконтинентальных баллистических ракет предусмотрена в рамках программы производства МБР Sentinel.

В статье говорится, что недавние заявления представителей американских вооруженных сил и их подрядчиков указывают на то, что усилия по продлению срока службы ядерного арсенала достигли своего предела. Ожидаемый 10-летний срок эксплуатации ракет, размещенных более чем в 450 пусковых шахтах, истек несколько десятилетий назад. Подземные шахты требуют установки тысяч миль новых оптоволоконных кабелей, а командные центры, управляющие ракетами, нуждаются в реконструкции.

Как подчеркивает WSJ со ссылкой на источники из ВВС США, время, необходимое для техобслуживания, увеличилось с двух-трех часов до шести, а приобретение необходимых запчастей стало значительно сложнее. Кроме того, чиновники признают, что некоторые пусковые шахты могут оказаться непригодными для восстановления и потребуют строительства заново.

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