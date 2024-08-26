Макрона обвинили в лицемерии

Заявление президента Франции об аресте основателя мессенджера Telegram Павла Дурова лицемерно. Об этом сообщил глава французской партии правого толка "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Какое это лицемерие! Макрон с самого момента избрания на пост президента посягает на наши общественные свободы, а также хочет вместе с Европейским союзом подавить тех, кто свободен духом", - отмечается в публикации.

Кроме того, Дюпон-Эньян призвал свою аудиторию "сопротивляться подобным действиям" французского лидера.

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