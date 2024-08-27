Макрона могут лишить президентства

Депутаты левой партии "Неподчинившаяся Франция" направят в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) предложение об отрешении Эмманюэля Макрона от должности президента республики.

Об этом в X сообщил национальный координатор партии Манюэль Бомпар, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предложение об отрешении будет направлено в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции", - отметил он.

"Неподчинившаяся Франция" приняла такое решение после того, как Макрон отказался назначить кандидата от левого "Нового народного фронта", экономиста Люси Касте на пост премьер-министра.

Бомпар также призвал всех сторонников левых к маршам протеста против этого решения президента. "Все, для кого важна демократия, должны мобилизоваться для того, чтобы президент принял во внимание результаты выборов", - отметил он.

Ранее еженедельник La Tribune Dimanche со ссылкой на экспертов по конституционному праву указал на бесперспективность этой инициативы "Неподчинившейся Франции". По словам профессора Института политических исследований Гийома Тюссо, "маловероятно, что такая процедура увенчается успехом". Предложение об отставке сначала должно быть принято по отдельности обеими палатами парламента, а затем одобрено большинством в две трети голосов всех членов парламента, собравшихся на специальное заседание обеих палат. Как отметил эксперт, осуществить это крайне сложно.

На внеочередных выборах в парламент Франции "Новый народный фронт" получил 182 места из 577 в Национальном собрании. Второй пришла к финишу президентская коалиция "Вместе за республику", у которой теперь 168 кресел в Бурбонском дворце. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии "Республиканцы" получила 143 места. Для абсолютного большинства в палате партия должна располагать 289 мандатами. К настоящему времени во Франции установлен рекорд по продолжительности исполнения обязанностей правительством после ухода в отставку. Макрон отправил в отставку правительство премьер-министра Габриэля Атталя при условии, что министры продолжат исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.