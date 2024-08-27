Запад утратил свободу слова

Задержание сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является частью более широкой кампании США и ЕС, направленной на то, чтобы поставить вне закона инакомыслие, и отражает процесс утраты Западом свободы слова.

Как передает Day.Az, такое мнение высказал в понедельник ТАСС американский независимый журналист Мэтт Таибби, являющийся одним из авторов расследования, показавшего, что вашингтонская администрация и технологические гиганты США внедрили в интернете механизмы цензуры.

"Задержание Павла Дурова следует рассматривать как часть более широкой кампании на Западе, направленной на то, чтобы поставить вне закона не только инакомыслие, но и частные коммуникации", - считает Таибби.

"Как вы знаете, свобода слова всегда была ключевой американской ценностью, как и право на защиту от необоснованного вмешательства правительства [в частную жизнь граждан]. Наше нынешнее правительство хочет отменить эти неотъемлемые конституционные права, заменить их новой системой массовой слежки и цензуры. Агрессивное применение Акта о цифровых услугах ЕС, требующее от частных платформ применения цензуры, представляет собой значительную эскалацию в кампании против свободы слова в Европе и Соединенных Штатах", - полагает публицист.

Он напомнил о проведенных ранее ФБР США обысках в домах у политолога Дмитрия Саймса и бывшего инспектора ООН Скотта Риттера - явно "за несогласие с американской политикой по Украине", названное Вашингтоном "распространением дезинформации". "Бывший советник [45-го американского президента] Дональда Трампа Стив Бэннон, являющийся ведущим самого популярного консервативного подкаста War Room, находится в тюрьме за неуважение к Конгрессу [США], то есть по обвинению, которое мы не использовали для содержания людей под стражей с 1950-х годов", - добавил Таибби.

"Это невероятно серьезный момент в американской и европейской истории. Свобода слова - это основа современных социальных демократий. И мы находимся в процессе ее утраты", - убежден журналист.