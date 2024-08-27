В этих странах выросла популярность Telegram

Популярность Telegram возросла в ряде стран, включая Францию и США, после задержания основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом сообщает портал TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что во Франции мессенджер поднялся на первое место в категории "Социальные сети" по количеству скачиваний в магазине приложений для iOS App Store и стал третьим в рейтинге приложений в целом. Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением среди социальных сетей в американском App Store, а количество загрузок Telegram на iOS в мире увеличилось на 4%.

Вечером 26 августа стало известно, что Павлу Дурову продлили содержание под стражей. По информации французских СМИ, предприниматель пробудет под арестом до среды, 28 августа.

Отметим, что недавно было названо количество обвинений против Дурова.

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