В Британии предупредили Маска о визите в Европу

Бизнесмену Илону Маску не следует приезжать в европейские страны на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова, считает лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй.

Как сообщает Day.Az, своей точкой зрения он поделился в эфире собственного YouTube-канала.

"После того, что случилось с Дуровым, я настоятельно советую Илону Маску не приезжать в Европу. Даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине", - заявил политик.

По мнению Галлоуэя, задержание Дурова входит в планы Запада по устранению инакомыслящих и несогласных с его политикой.

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Отметим, что недавно было названо количество обвинений против Дурова.

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