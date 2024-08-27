Трамп пообещал создать космическую нацгвардию США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал создать Национальную космическую гвардию в случае своего переизбрания. Об этом он заявил на предвыборном митинге в Детройте, передает Military Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Пришло время создать Национальную космическую гвардию в качестве основного боевого резерва Космических сил США", - сказал политик. Трамп напомнил, что в ходе первого президентского срока он поручил создать Космические силы, назвав это одним из своих главных достижений.

Также республиканец пообещал вкладывать больше финансовых средств в различные технологии, включая искусственный интеллект, робототехнику, беспилотники и гиперзвуковое оружие.

Отметим, что Трамп меняет планы на дебаты с Харрис.

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