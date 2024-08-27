В Британии проблемы с подготовкой военных

Подготовка британских военнослужащих урезается ради повышения им зарплат. Об этом сообщила газета The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, ситуация выглядит настолько критичной, что британским солдатам на учениях, возможно, придется имитировать выстрелы вместо стрельбы боевыми патронами.

Как говорится в статье, правительство сообщило военачальникам, что им нужно сэкономить 400 млн фунтов ($527 млн) для повышения зарплат военным.

"Войскам буквально придется кричать "пиф-паф". Конечно, если им доведется принять участие в крупных учениях в ближайший год", - привел таблоид слова неназванного высокопоставленного военного. "С деньгами очень, очень туго. Военные тоже любят быть активными. Если они действуют меньше, то моральный дух страдает", - добавил он.

Издание также обращает внимание на то, что Лондон направляет около 2,5 млрд фунтов ($3,3 млрд) в год на военную поддержку Украины и обучение военнослужащих ВСУ, что "значительно сократило объемы запасов" вооружения.

В статье приводится комментарий Минобороны Великобритании, где сообщили, что речь идет о "самом крупном повышении зарплат в Вооруженных силах за последние 22 года". В ведомстве заверили, что "никогда не поставят под угрозу безопасность военнослужащих" Соединенного Королевства.

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