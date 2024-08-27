https://news.day.az/world/1684426.html Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана
Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана
Бывший президент США Дональд Трамп причастен к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году. Об этом заявил экс-советник Трампа Герберт Макмастер, передает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Макмастера, бывший американский лидер частично ответственен за произошедшее, так как начал вести переговоры с движением "Талибан" об условиях вывода войск из Афганистана.
"Вся суть [решения Трампа] в том, чтобы поговорить с талибами, прежде чем покинуть Афганистан... Какого черта мы вообще это делали?" - сказал экс-советник бывшего американского лидера.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре