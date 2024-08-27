Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана

Бывший президент США Дональд Трамп причастен к выводу американских войск из Афганистана в 2021 году. Об этом заявил экс-советник Трампа Герберт Макмастер, передает Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Макмастера, бывший американский лидер частично ответственен за произошедшее, так как начал вести переговоры с движением "Талибан" об условиях вывода войск из Афганистана.

"Вся суть [решения Трампа] в том, чтобы поговорить с талибами, прежде чем покинуть Афганистан... Какого черта мы вообще это делали?" - сказал экс-советник бывшего американского лидера.

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