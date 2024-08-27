Маск требует ответа от Макрона

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск публично обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием прояснить причины задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Как сообщает Day.Az, в своем обращении в социальных сетях Маск подчеркнул, что для мировой общественности было бы полезно узнать больше подробностей о том, почему он был арестован.

Этот призыв прозвучал в ответ на заявление Макрона о том, что все обвинения в сторону Франции из-за ареста Дурова являются ложными, и, что Париж "придерживается принципа свободы слова".

Между тем, Объединенные Арабские Эмираты, гражданином которых является Павел Дуров, также не остались в стороне. МИД ОАЭ обратился к Франции с просьбой обеспечить задержанному доступ ко всем необходимым консульским услугам, что является стандартной практикой в подобных ситуациях.

Французский журналист Гийом Гралле отметил, что по всему миру люди выражают солидарность с арестованным во Франции основателем Telegram. Этот факт свидетельствует о широкой поддержке Дурова и озабоченности международного сообщества сложившейся ситуацией.

Напомним, что в Британии предупредили Маска о визите в Европу.

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