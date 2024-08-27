СЕНСАЦИЯ! Армянская диаспора через порнозвезду пытается подкупить Камалу Харрис

Сенсационные новости приходят из США. Армянская диаспора через порнозвезду Ким Кардашьян пытается подкупить кандидата в президенты Камалу Харрис. Очевидно, что армяне обижены на экс-президента Дональда Трампа и поэтому поддерживают Харрис.

На фан-странице Ким Кардашьян в соцсети Facebook армяне разместили публикацию, в которой отмечается, что порнозвезда передала Камале Харрис 100 миллионов долларов на благотворительность.

Скриншот публикации прилагается ниже:

Таким образом, армяне уже открыто подкупают возможного будущего президента США, которая была и так очень близка к ним, работая прокурором Калифорнии.