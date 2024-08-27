https://news.day.az/world/1684440.html СЕНСАЦИЯ! Армянская диаспора через порнозвезду пытается подкупить Камалу Харрис
СЕНСАЦИЯ! Армянская диаспора через порнозвезду пытается подкупить Камалу Харрис
Сенсационные новости приходят из США. Армянская диаспора через порнозвезду Ким Кардашьян пытается подкупить кандидата в президенты Камалу Харрис. Очевидно, что армяне обижены на экс-президента Дональда Трампа и поэтому поддерживают Харрис.
На фан-странице Ким Кардашьян в соцсети Facebook армяне разместили публикацию, в которой отмечается, что порнозвезда передала Камале Харрис 100 миллионов долларов на благотворительность.
Скриншот публикации прилагается ниже:
Таким образом, армяне уже открыто подкупают возможного будущего президента США, которая была и так очень близка к ним, работая прокурором Калифорнии.
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