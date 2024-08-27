Макрона поймали на частом использовании Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и другие французские политики, пользуется Telegram. О том, что главу республики на фоне задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова уличили в использовании мессенджера,

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

"Приложение для обмена зашифрованными сообщениями активно используется в политических кругах и СМИ, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном", - говорится в публикации.

Бывший депутат парламента, у которого есть номер президента Франции, показал Politico на своем телефоне, что Макрон недавно заходил в мессенджер. Отмечается, что это было в понедельник, на третий день задержания Дурова.

По данным издания, французский лидер пользуется Telegram с начала своей первой президентской кампании. "Спустя почти десяток лет приложение по-прежнему широко используется и членами кабмина, и политическими деятелями всех рангов и партий, особенно в кругах, поддерживающих Макрона", - подчеркнуло издание.

Отметим, что недавно американский предприниматель и миллиардер Илон Маск публично обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с требованием прояснить причины задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

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