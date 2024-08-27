Во Франции левые призвали к протестам после отказа Макрона назначить их премьера

Представители левых партий, входящих в коалицию "Новый народный фронт", получившую большинство голосов на досрочных парламентских выборах во Франции, призвали к массовым демонстрациям после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон отклонил их предложение по формированию правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я призываю людей мобилизоваться, каждый по-своему. Есть мобилизация в ассоциациях, есть мобилизация в коллективах. Я сама выходец из гражданского общества, поэтому придаю этому большое значение", - сказала в эфире радио France Inter Люси Касте, которую левые выдвигали на должность премьер-министра и чью кандидатуру отверг Макрон.

По ее словам, президент отрицает результаты народного волеизъявления и при нем демократия в стране находится под угрозой. "Он месяц ждал, прежде чем начать консультации, а теперь говорит французам: да, вы пришли [на выборы], но это ничего не значит, вы плохо проголосовали. <...> Президент хочет быть и премьером, и главой партии - институты власти не могут так работать", - сказала она.

Касте заявила, что не пойдет на новый раунд консультаций, анонсированный Макроном 27 июля. Аналогичную позицию заняли и другие лидеры левых, в частности глава Соцпартии Оливье Фор, лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель и национальный секретарь EELV ("Европа - Экология - "Зеленые") Марин Тонделье. Все они также заявили о готовности поддержать массовые демонстрации против отказа Макрона от их программы и от их кандидата в премьер-министры.

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