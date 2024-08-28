Франция против продления макронизма

Лидер французской Социалистической партии Оливье Фор не будет участвовать в предложенных президентом Франции Эмманюэлем Макроном очередных консультациях по формированию нового правительства после того, как тот отказался принимать программу левой коалиции, передает Day.Az.

"Я отказываюсь участвовать в этой пародии на демократию. Что он нам скажет?" - заявил Фор в эфире телеканала France 2.

По его мнению, глава государства не может предложить никаких решений для урегулирования нынешних проблем, но при этом отказывается принимать предложения левой коалиции "Новый народный фронт". Также глава социалистов считает, что Макрон не хочет возвращаться к обсуждению принятой со скандалом без голосования в парламенте пенсионной реформы. Он выразил недоумение в связи с тем, что, несмотря на уступки со стороны партии "Неподчинившаяся Франция", которая согласилась не выдвигать кандидатов на министерские посты, поскольку другие партии обещали выразить недоверие правительству с их участием, Макрон все равно не принял предложение левых.

"Мы понимаем, что для них проблема - это не "Неподчинившаяся Франция", а левые, для них проблема - это французы, это результаты голосования. "Я побеждаю, ты проигрываешь" - вот так выглядит демократия по версии Макрона и его друзей", - сказал Фор. Он добавил, что Соцпартия не будет участвовать в коалиционном правительстве, куда ее активно зазывают правые республиканцы и центристы.

"Нас просят поддержать бесконечную макронию. Мой ответ - нет. И мы будем выступать против любого продления макронизма", - сказал он.