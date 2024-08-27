Латвийских женщин захотели призвать в армию

Латвия может начать призывать женщин на обязательную военную службу в 2028 году. С таким заявлением выступил министр обороны балтийской республики Андрис Спрудс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, это произойдет не сегодня и не завтра", - заявил глава МО, комментируя планы о введении воинской повинности для женщин, его слова приводит портал Delfi. Спрудс добавил, что "оптимальным сроком" может стать 2028 год. К этому времени власти хотели бы увеличить число призывников до 4 тыс. в год.

До этого времени, пояснил министр обороны, правительству необходимо провести "ряд подготовительных работ". Для начала, указал он, должна состояться "политическая дискуссия" на этот счет. Затем же необходимо будет создать требуемый запас одежды, экипировки, оборудования для женщин, поступающих на военную службу. По словам Спрудса, соответствующие распоряжения уже даны Национальным вооруженным силам (НВС) Латвии.

Ранее министр иностранных дел Латвии Байба Браже поддержала идею призыва женщин на обязательную военную службу. Министр подчеркнула, что хотя слово "обязательно" звучит негативно, у женщин есть не только возможности, но и обязанности. По ее оценкам, обязательная воинская повинность женщин "принесет пользу всем". В руководстве НВС республики также призвали обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке на службу гособороны.

В январе 2024 года Латвия вернула обязательную военную службу для мужчин с 18 до 27 лет, отмененную в 2007 году.

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