Стали известны цели помощника Байдена во время визита в Китай

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, прибывший с визитом в Китай, намерен добиться снижения напряженности между Пекином и Вашингтоном перед предстоящими президентскими выборами, а также обсудить взаимные претензии в сфере торговли и вокруг Тайваня. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале отмечается, что помощник Байдена и глава МИД КНР Ван И проведут переговоры на фоне того, что две страны расходятся во мнениях по Ближнему Востоку и Украине, территориальным претензиям Китая от Тайваня до Южно-Китайского моря и в торговле.

Салливан хочет расширить контакты между военными, что, как надеется Вашингтон, поможет предотвратить конфликты в определенных регионах, в том числе Тайваньском проливе.

США также хотят, чтобы Китай предпринял больше действий у себя на родине для предотвращения разработки химических веществ, которые могут быть использованы для производства фентанила, а также достигнуть договоренности о стандартах безопасности для искусственного интеллекта.

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