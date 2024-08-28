Тема миграции возвращается в ЕС

Проблема нелегальной миграции вернется в повестку дня в Евросоюзе после теракта на фестивале в Германии, совершенного беженцем из Сирии. Такое мнение выразил европейскому изданию Politico источник из числа дипломатов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Происшедшее в Германии в выходные придает новый импульс обсуждению темы миграции", - сказал собеседник. По его оценке, "подобные инциденты будут происходить" в Европе в дальнейшем, поэтому проблему миграции будут обсуждать лидеры стран Европы и участники совещаний на уровне постоянных представителей при ЕС.

Источник напомнил, что некоторые страны Евросоюза требует более решительных мер борьбы с нелегальной миграцией. В частности, на этом настаивает премьер-министр Италии Джорджа Мелони. "То же самое делают Нидерланды, где миграция - один из главных вопросов, стоящих перед новой коалицией", - указывает дипломат. По мнению газеты, принимаемых мер недостаточно, а подписанный пакт о миграции и предоставлении убежища, который предусматривает ужесточение норм Евросоюза, вступит в силу только через два года.

Нападение на гостей праздника, организованного по случаю 650-летия присвоения городских прав Золингену (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), произошло вечером 23 августа. Погибли три человека, ранения получили еще восемь. Подозреваемый через 26 часов после нападения сдался полиции. 26-летний сириец прибыл в Германию в конце 2022 года как беженец. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал ужесточить правила приобретения, хранения и ношения оружия.

В августе Федеральное ведомство по уголовным делам сообщило, что число нелегальных мигрантов в Германии увеличилось в 2023 году на треть. Всего в 2023 году полиция зарегистрировала 266 224 случая незаконного въезда или пребывания на территории ФРГ. Это на 33,4% больше, чем в 2022 году (199 501). Среди подозреваемых больше всего сирийцев (54 207), турок (35 732) и афганцев (35 370).

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