"Семь недель назад партия Макрона потерпела поражение на парламентских выборах во Франции, потеряв более девяноста мест. Однако президент до сих пор отказывается выдвигать кандидатуру левого премьер-министра, несмотря на то, что "Новый народный фронт" является крупнейшей группой депутатов в Национальном собрании. Лидер партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон обвинил Макрона в том, что он "автократ", который "порождает хаос"".

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной на сайте британской организации Counterfire.

Макрон объявляет войну "Непокорённой Франции"

Тем временем, Макрон стремится выжать всё до последнего из успеха Олимпийских и Паралимпийских игр, подвергая спортсменов неловко долгим объятиям, а его сторонники пытаются сформировать некое подобие лево-правой коалиции. Приоритет, говорят антидемократы Макрона, - исключить "радикальных левых и правых", то есть "Непокорённую Францию" и фашистское "Национальное объединение". Поэтому они ищут премьер-министра, предпочтительно из какой-нибудь левой партии, который отвергает радикальную программу.

В своей речи на праздновании восьмидесятой годовщины высадки союзников на юге Франции Макрон достиг пика лицемерия, заявив: "Мы не должны поддаваться разделению". Это говорит президент, который заставил всех работать на два года дольше и сократил пособие по безработице, одновременно отменил налог на богатство, жестоко подавил протесты "желтых жилетов" и демонизировал мусульман.

Сможет ли Макрон расколоть альянс левых?

Зомби-правительство Макрона, официально ушедшее в отставку, продолжает свою работу против нас. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен яростно разжигает исламофобию, потому что знает, что отпор левых по этому вопросу будет слабым. Мусульманскому проповеднику из Пессака угрожают депортацией, потому что он заявил, что Франция - "исламофобская страна". А крупной мечети в Марселе полиция угрожает закрытием по сфабрикованным обвинениям.

Жесткая экономия также продолжается. Бывший премьер-министр Габриэль Атталь разослал письма министрам здравоохранения, образования и другим ведомствам, в которых указал, что в следующем году они должны сократить бюджеты на сотни миллионов евро. Даже правоцентристские депутаты, такие как Шарль де Курсон, протестуют, говоря, что "это нехорошо для демократии", и что правительство, которое теоретически ушло в отставку после поражения на выборах, не должно поступать таким образом.

23 августа Макрон встретился с главами всех политических партий, пообещав вскоре после этого выбрать премьер-министра. Он надеется, что ему удастся избежать соблюдения демократической процедуры и назвать кандидатуру Люси Кастет.

В этом медленно развивающемся, но глубоком кризисе четыре партии, входящие в левый альянс, имеют разные политические взгляды, хотя ни одна из них ещё не расколола ряды, чтобы создать союз со сторонниками Макрона. Столкнувшись с отказом президента назначить Люси Кастет, партия "Непокорённая Франция" пригрозила запустить против него процедуру импичмента.

В средствах массовой информации ведётся ажиотажная кампания по представлению выбора Макрона как полезного для страны, хотя левые лидеры регулярно дают развернутые (если не сказать агрессивные) интервью на телевидении. Альтернативные СМИ играют важную роль, особенно для левых активистов: девяностоминутный анализ современной политической ситуации, проведённый Жан-Люком Меланшоном, набрал 400 000 просмотров, как и недавнее телеинтервью с Марин Тонделье - лидером "зеленых".

Подготовка к борьбе

Попытка Макрона расколоть левых и убедить левоцентристов отказаться от радикальной политики пока не удалась. Возможно, он будет вынужден позволить "Новому народному фронту" сформировать правительство меньшинства. Но оно может столкнуться с трудностями при принятии законов. Однако ряд важных пунктов программы левое правительство могло бы выполнить без голосования в парламенте: распустить расистские полицейские подразделения, повысить минимальную зарплату и пенсию, увеличить зарплату бюджетникам и заморозить цены на основные продукты питания.

То, что произойдёт в парламенте в ближайшие несколько месяцев, очень важно. Какое бы правительство ни было сформировано, оно будет правительством меньшинства, а новые выборы не могут быть проведены до июня следующего года. Но мобилизация будет иметь ключевое значение. Нам могут понадобиться массовые акции, чтобы заставить Макрона назначить премьер-министром депутата из "Нового народного фронта". А если Макрон пойдёт дальше в презрении к демократии и выберет правительство лево-правого альянса, потребуются массовые забастовки и демонстрации, чтобы выгнать их. Если ни одно правительство не сможет выжить, мы должны потребовать отставки Макрона и избрания нового президента", - написал Джон Мюллен.