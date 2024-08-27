https://news.day.az/world/1684584.html Удар молнии по Часовой башне в Мекке - ВИДЕО
Удар молнии по Часовой башне в Мекке - ВИДЕО
Снова молния бьёт по Часовой башне в Мекке, уже третья за последнюю неделю.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Над Аравийским полуостровом продолжаются грозы с нехарактерными для данного засушливого региона осадками, и всё это на фоне невероятной жары.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре