Удар молнии по Часовой башне в Мекке

Снова молния бьёт по Часовой башне в Мекке, уже третья за последнюю неделю.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Над Аравийским полуостровом продолжаются грозы с нехарактерными для данного засушливого региона осадками, и всё это на фоне невероятной жары.

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