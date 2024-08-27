ЦАХАЛ освободил заложника в Газе

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК) спасли одного из заложников радикального палестинского движения ХАМАС в ходе спасательной операции на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ходе операции ЦАХАЛ и ШАБАК сегодня был спасен Фархан Аль-Кади из города Рахат, похищенный террористической организацией ХАМАС в секторе Газа 7 октября", - говорится в заявлении.

Как отмечается в тексте, состояние спасенного нормальное, он госпитализирован для дальнейшего медицинского обследования.

Ранее об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!