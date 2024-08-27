Неужели Макрон поймал Павла Дурова?!

Как передает Day.Az, этим вопросом задается лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в Х.

"Газета Le Canard Enchaîné только что написала, что генеральный директор Telegram сообщил полиции, что в тот вечер он планировал ужинать с Макроном!

Макрон вполне способен на такого рода обман с целью выполнить миссию, которую потребовали его хозяева: посадить в тюрьму всех, кто защищает свободу слова! Мы требуем объяснений от Макрона!", - говорится в публикации.