https://news.day.az/world/1684615.html Неужели Макрон поймал Павла Дурова?!
Неужели Макрон поймал Павла Дурова?!
Неужели Макрон поймал Павла Дурова?!
Как передает Day.Az, этим вопросом задается лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в Х.
"Газета Le Canard Enchaîné только что написала, что генеральный директор Telegram сообщил полиции, что в тот вечер он планировал ужинать с Макроном!
Макрон вполне способен на такого рода обман с целью выполнить миссию, которую потребовали его хозяева: посадить в тюрьму всех, кто защищает свободу слова! Мы требуем объяснений от Макрона!", - говорится в публикации.
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