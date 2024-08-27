Трамп продает NFT с кусочками своего костюма

Кандидат в президенты США Дональд Трамп создал новые NFT-карточки, пообещав раздать покупателям куски пиджака, в котором он участвовал в дебатах против действующего главы государства Джо Байдена.

Как передает Day.Az, об этом политик написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Каждая физическая карточка имеет оригинальную частицу моего костюма, который я носил на президентских дебатах", - подчеркнул Трамп. Он добавил, что акция коснется тех, кто купит 15 и более карточек.

Стоимость одной NFT-карточки составляет 99 долларов. Оплатить их можно банковской картой или криптовалютой.

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