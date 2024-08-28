Стало известно, как премьер Британии захотел преодолеть последствия Brexit

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился в Берлин и Париж для обсуждения нового договора с Германией и налаживанием связей с Европой, чтобы преодолеть последствия Brexit для Соединенного Королевства, сообщили в издании Politico, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что у лидера лейбористов запланированы встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые британский политик рассматривает как возможность наладить отношения после 14-летнего правления консерваторов.

Так, 28 августа у Стармера состоится встреча с Шольцем. Указывается, что во время переговоров будет обсуждаться двусторонний договор, который будет способствовать развитию бизнеса, торговли и обороны между двумя странами.

"Стармер считает сближение с Берлином центральным элементом своих усилий по установлению более тесных связей с ЕС. По словам представителей Даунинг-стрит, Стармер обратит внимание канцлера на стремление преодолеть последствия Brexit", - говорится в публикации издания.

По словам премьер-министра, у Лондона есть возможность "перезагрузить наши отношения с Европой", чтобы стремиться к партнерству, которое пойдет на пользу Британии.

"Мы должны переломить ситуацию с Brexit и исправить испорченные отношения, оставленные предыдущим правительством", - подчеркивается в заявлении Страмера, приуроченном к поездке.

Напомним, Великобритания вышла из Евросоюза 31 января 2020 года, пробыв в его составе с 1973 года. Основанием для выхода стал результат референдума, который прошел 23 июня 2016 года. Тогда выход Великобритании из ЕС поддержали почти 52% проголосовавших.

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