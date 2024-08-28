Власти Германии предложили объявить режим ЧС

В ФРГ стоит объявить режим ЧС для упрощения высылки мигрантов в случае неудачных переговоров с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил глава оппозиционной партии ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц на пресс-конференции после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем, трансляция велась на YouTube-канале Phoenix, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Мерц отметил, что те, кто подает прошение на немецкой границе, уже въезжали как минимум в одну страну ЕС. По его словам, именно поэтому их высылка возможна.

"И если Европа не в состоянии изменить ситуацию в короткие сроки, то, согласно статье 74 Договора о функционировании Европейского союза, у нас есть право <...> объявить чрезвычайную ситуацию национального уровня из-за ситуации с беженцами, что сделает законодательство ФРГ выше законодательства ЕС", - заявил глава ХДС.

Фридрих Мерц обратил внимание на совместное решение разрешить данную проблему. Он подчеркнул, что в текущих условиях у Германии имеется "даже не право, а долг" объявить режим ЧС.

Напомним, что 23 августа в Золингене проводилось массовое мероприятие в честь 650-летия города. В тот момент на толпу отдыхающих напал мужчина с ножом. Погибли три человека, пострадали девять.

Ответственность за это позже взяла на себя группировка "Исламское государство" . Группировка не предоставила никаких доказательств, и неясно, насколько тесными были отношения между нападавшим и ИГИЛ.

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