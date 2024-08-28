Байден одобрил строительство пирса в Газе

Президент США Джо Байден дал зеленый свет на строительство плавучего пирса для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на предостережения о возможных проблемах из-за сильных волн и возражения некоторых чиновников. Об этом пишет Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, президента предупреждали, что этот проект может отвлечь внимание от усилий по принуждению Израиля открыть дополнительные сухопутные маршруты в регион. Об этом говорится в отчете Управления генерального инспектора США.

В марте, на фоне ухудшения гуманитарной ситуации, Байден анонсировал создание системы морской доставки помощи в Газу. Пирс проработал лишь полторы недели в мае, после чего был поврежден во время шторма и отправлен на ремонт. Ожидается, что проект обошелся американским налогоплательщикам в около 300 миллионов долларов.

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