Осудили мужчину, который первым ворвался в Капитолий

В США суд вынес приговор американцу, который первым ворвался в здание Капитолия в 2021 году. За активное участие в беспорядках Майкл Спаркс получил 53 месяца лишения свободы, сообщил телеканал NBC News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Участник беспорядков, который самым первым ворвался в Капитолий США во время нападения 6 января, во вторник был приговорен к более чем четырем годам федеральной тюрьмы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина до сих пор придерживается версии бывшего лидера США Дональда Трампа о том, что результаты выборов президента в 2020 году были сфальсифицированы. Судья отметил, что Спаркс имел право верить в любую теорию заговора, но не штурмовать Капитолий.

По данным телеканала, всего по делу о штурме Капитолия обвинения были предъявлены более 1,4 тысячи человек. На данный момент самый большой срок за участие в событиях 6 января 2021 года получил экс-главарь ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио, которого приговорили к 22 годам лишения свободы.

Штурм Капитолия

Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США для того, чтобы помешать утверждению результатов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов в стране. Тогда победу одержал Джо Байден.

Во время беспорядков полиция застрелила манифестантку. Помимо этого, были зафиксированы случаи смерти еще нескольких граждан, которые были представлены как ЧП медицинского характера. Кроме того, после столкновений скончался сотрудник полиции Капитолия.

Расследованием дела о штурме Капитолия занимается комиссия, созданная палатой представителей. В ноябре 2023 года суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия в январе 2021 года. По итогам рассмотрения дела судья заявила, что Трамп "спровоцировал" восстание своими действиями и публичными заявлениями.

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