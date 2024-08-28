https://news.day.az/world/1684663.html Starlink напугал французов
Starlink напугал французов
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Спутник Starlink вошел в атмосферу Земли и распался над Европой. Явление наблюдали жители нескольких регионов Франции, Швейцарии и Германии, сообщил BFMTV вице-президент Астрономического общества Франции Жиль Давидович, передает Day.Az.
27 августа в социальных сетях появились многочисленные кадры некого летящего объекта, за которым в небе тянулся красный след.
По словам Давидовича, объект не был метеором, поэтому заснятое явление "очень напоминает вход спутника в атмосферу".
"Согласно первым имеющимся у нас данным, это был вход в атмосферу спутника Starlink", - отметил он.
Специалист уточнил, что вход небольших космических объектов в атмосферу не представляет опасности для землян, поскольку аппараты такого размера целиком сгорают в верхних слоях газовой среды.
В компании SpaceX падение объекта пока не прокомментировали.
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